Estudo da Deco. Portugueses dão voto de confiança aos hospitais

O trabalho da Deco, realizado em colaboração com a Faculdade de Medicina de Lisboa, pretendeu pôr o acento na experiência do utente e não exatamente avaliar a qualidade dos serviços prestados.

Um estudo da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor concluiu que os portugueses saem das suas experiências nos hospitais com uma ideia positiva.

“Abordar o doente com dignidade e humanismo reforça a colaboração com os profissionais de saúde e a adesão aos tratamentos. Nesta área, apesar dos resultados encorajadores, continua a haver grande potencial de melhoramentos, em especial na fase em que o doente tem de aguardar até ser atendido”, afirma a associação, frisando que “o controlo da dor ou de outros sintomas nem sempre é devidamente considerado”.

Pouco atrás ficaram os profissionais da CUF Infante Santo e do Hospital de Angra do Heroísmo, com 96%, sendo que outros oito estabelecimentos foram pontuados acima de 90% neste critério.

Segundo os dados do estudo, os profissionais do Instituto Português de Oncologia do Porto receberam uma apreciação de 98%, graças ao apoio, à empatia e ao envolvimento da família nos cuidados de saúde.

O Hospital CUF Infante Santo (Lisboa), o Instituto Português de Oncologia do Porto, o Hospital Curry Cabral (Lisboa), o Hospital dos SAMS (Lisboa) e o Hospital Dr. José Almeida (Cascais) foram os mais bem pontuados. Contribuíram para estes resultados, em especial, “a experiência proporcionada pelos profissionais de saúde e as condições dos hospitais”.

De maio a dezembro de 2017, os responsáveis pelo estudo perguntaram a utentes sobre idas ao hospital nos seis meses anteriores (12 para internamentos), escolheram a mais recente e procuraram saber como tinha sucedido. Mas investigaram também outras idas ao hospital, tanto do próprio, como de membros do agregado familiar.

Fatores a melhorar

Com base nas respostas recolhidas, o estudo refere que “uma espera muitas vezes longa, associada ao desconforto da doença, ainda que o caso clínico possa não ser grave, acaba por tornar a experiência negativa e prejudicar a perceção global sobre o hospital”.

“Para o objetivo de colocar o utente no centro dos cuidados ser alcançado, a participação do doente nas decisões, o envolvimento da família e o apoio na fase pós-alta têm de ser a regra, e não a exceção. Também a comunicação com o hospital requer maior dose de eficácia”, acrescenta.

Os autores do estudo destacam ainda que “se o lado humano dos hospitais portugueses sai genericamente sublinhado neste novo estudo, também é verdade que há vertentes que continuam a desagradar aos utentes e explicam as classificações menos favoráveis obtidas”.

Entre elas estão, nos serviços de urgência, a ajuda deficiente no controlo da dor ou de outros sintomas, a menor empatia dos enfermeiros e auxiliares, o ruído e a falta de envolvimento do doente nas tomadas de decisão reativas ao seu estado de saúde.

No âmbito dos internamentos, foram reportadas experiências menos positivas por causa da espera até ser iniciado o atendimento e do controlo da dor ou de outros sintomas. Já internados, os utentes reclamam, com frequência, do ruído e da alimentação.

A dificuldade em contactar o hospital, por telefone ou e-mail, foi também assinalada pelos utentes, a mesma dificuldade apontada no caso das consultas externas.