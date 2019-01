PSG confirma reforço para o meio-campo. Não é Renato Sanches

O Paris Saint-Germain anunciou, esta terça-feira, a contratação de Leandro Paredes ao Zenit São Petersburgo.

No site oficial, o clube francês revelou que o médio-defensivo argentino, de 24 anos, assinou contrato válido até junho de 2023, ou seja, para as próximas quatro temporadas e meia. Embora não tenham sido revelados os valores da transferência, a imprensa internacional garante que o negócio se concretizou por 47 milhões de euros.

Em declarações ao site do PSG, Paredes assumiu sentir "muito orgulho" por se juntar ao PSG e ter a "fantástica oportunidade" de vestir "uma das mais prestigiadas camisolas do mundo". Paredes foi formado e começou a carreira profissional no Boca Juniors e, após empréstimos ao Chievo e à Roma, ficou na capital italiana, a troco de seis milhões de euros.

Na primeira época como "giallorosso", Paredes foi cedido ao Empoli. Na segunda, destacou-se pela Roma, com três golos em 41 jogos, e levou o Zenit a pagar 23 milhões de euros pela sua contratação. Época e meia depois, Paredes está de regresso a um campeonato de topo da Europa.



Garantido um médio de cariz defensivo, o PSG procura outro mais central, a pedido do treinador, Thomas Tuchel, que se tem visto obrigado a fazer adaptações. Lo Celso foi emprestado ao Bétis, Verratti está lesionado e Rabiot, que se recusa a renovar o contrato que expira em junho, foi afastado. Os franceses negociaram com o Bayern Munique por Renato Sanches, no entanto, o treinador dos bávaros, Niko Kovac, já esclareceu que o médio internacional português "é para ficar".