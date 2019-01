Brasil. Detidos cinco responsáveis pela segurança da barragem

Foram detidos, esta terça-feira, cinco profissionais que atestaram a segurança da barragem do Brumadinho. A estrutura colapsou na passada sexta-feira no estado de Minas Gerais, no Brasil.

Segundo o site da Globo, os mandados de prisão para três funcionários e dois engenheiros foram emitidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais no domingo.

Dois engenheiros que prestavam serviço para a mineradora Vale foram presos em São Paulo. Em Minas, foram presos funcionários da Vale.



Os cinco homens podem ficar detidos por um máximo de 30 dias.



Segundo o último balanço das autoridades, 65 pessoas morreram na sequência da rutura da barragem de Brumadinho. Há 279 desaparecidos.



A empresa mineira Vale vai doar 100 mil reais, cerca de 23 mil euros, a quem perdeu familiares na derrocada de uma barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais.



O Governo decidiu exigir imediata atualização de planos de segurança de barragens no país.

A barragem do Brumadinho, gerida pela empresa Vale, que já viu as suas contas congeladas pelo Estado brasileiro, para fazer face aos custos da operação de resgate.