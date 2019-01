​Schelotto reforça último classificado da Serie A

Ezequiel Schelotto está de volta a Itália e à cidade de Verona. É um regresso à casa de partida do lateral-direito que em 2015 chegou ao Sporting, desvinculando-se do Inter, mas depois de uma época no Chievo.

Sem qualquer minuto de jogo, está época, no Brighton, clube que o contratou ao Sporting, Schelotto segue, por empréstimo, para o Chievo, último classificado da Serie A.

O clube, que já vai no terceiro treinador esta temporada, começou a época com três pontos negativos e após 21 jornadas está a nove pontos da primeira equipa acima da zona de despromoção.

Schelotto pensa que a equipa "não está a ter a sorte que merece" e espera contribuir para a reabilitação do clube na tabela.

Nascido na Argentina, mas internacional italiano, Schelotto esteve duas épocas no Sporting. Saiu na temporada passada para o Brighton, onde fez 23 jogos. Este ano, no entanto, nem sequer foi utilizado. O treinador Chris Hughton têm optado pelos espanhóis Montoya e Bruno.