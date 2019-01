Sporting desvia "pérola" equatoriana do Barcelona

O Sporting garantiu a contratação de Gonzalo Plata, extremo de 18 anos do Independiente del Valle, do Chile. Segundo o jornal "O Jogo", os leões vão desembolsar pouco mais de um milhão de euros.

A publicação revela que o Sporting ganhou a corrida ao Barcelona, que já tinha encetado negociações pelo jovem equatoriano, e ao Manchester City, que também estava interessado. As negociações, que duram há várias semanas, estão muito avançadas e deverão desenlaçar numa transferência por valores ligeiramente acima do milhão de euros, com o jogador a assinar contrato até 2024, ou seja, por cinco épocas e meia.

Gonzalo Plata é internacional equatoriano de sub-20 e tem-se destacado no Sul-Americano da categoria, que se disputa no Chile. O avançado deverá, numa fase inicial, reforçar a equipa de sub-23 do Sporting.