Tragédia de Brumadinho leva a mudança de discurso do Governo de Bolsonaro

A tragédia na barragem do Brumadinho, em Minas Gerais, Brasil, já está a provocar alterações no discurso do Governo de Bolsonaro em relação ao ambiente. Se antes, havia muitas críticas em relação ao licenciamento ambiental, agora os responsáveis do novo executivo defendem que apenas vão facilitar licenças para empreendimentos de baixo impacto.

Segundo o jornal "Folha de São Paulo", durante a campanha, Bolsonaro disse várias vezes que iria rever as regras de licenciamento ambiental.

“Essa questão de licença ambiental atrapalha quando um prefeito, governador, presidente quer fazer uma obra de infraestrutura”, disse em dezembro o atual Presidente.

O número de mortos do colapso da barragem subiu para 65 e ainda há 279 pessoas dadas como desaparecidas.

Um total de 386 pessoas foram localizadas pelas equipas de resgate desde o dia da tragédia.

Ricardo Salles, ministro do Ambiente, disse que a proposta é facilitar o licenciamento ambiental de atividades de menos impacto, como por exemplo a agropecuária, para a qual bastaria uma autodeclaração.

Salles diz que não há marcha-atrás nas intenções de Bolsonaro, e que as palavras do Presidente foram mal interpretadas.

A empresa mineira Vale vai doar 100 mil reais, cerca de 23 mil euros, a quem perdeu familiares na derrocada de uma barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais.

O Governo decidiu exigir imediata atualização de planos de segurança de barragens no País.