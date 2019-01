Mercado de janeiro segue agitado

"Krovinovic no mercado" é uma das novidades do dia, avançado pelo diário Record. Outra, sobre o Sporting: "Gonzalo Plata é reforço".

Esta informação está também na primeira página de O Jogo, cuja manchete é dedicada ao FC Porto: "Loum debaixo de olho". Sobre os dragões, outra novidade, em sentido contrário: "Sérgio Oliveira para colocar lá fora".

O jornal A Bola faz contas à sua maneira e apresenta: "Ano e meio de VAR analisado em ecrã gigante".

Na primeira página do diário do Bairro Alto, lê-se ainda "Surpresa chamada Florentino", numa referência aos convocados de Bruno Lage para defrontar o Boavista, e "Acuña faz as malas".