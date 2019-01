Nuno Melo ofendido por palavras de Mamadou Ba à polícia

Líder centrista diz que assessor do Bloco de Esquerda é "senegalês", que está em Portugal com “o acolhimento que lhe é devido”.“Só exigimos uma coisa: que respeitem as nossas leis”, afirmou.

O pingue-pongue entre a esquerda e a direita no rescaldo da intervenção da polícia no Bairro da Jamaica. Desta vez, foi Nuno Melo, cabeça de lista do CDS às europeias, que criticou a esquerda, sobretudo o Bloco, por causa das palavras do assessor do partido, Mamadou Ba, que num post de uma rede social escreveu “bosta da bófia”. Melo disse ficar ofendido com a expressão, “Não é por ser senegalês, nem de qualquer etnia”, afirmou o deputado, citado pelo "Público". “Chamar bosta da bófia é inominável e inqualificável”, afirmou, referindo-se a Mamadou Ba, assessor do BE e líder da associação SOS Racismo. O discurso do centrista encerrou o jantar do primeiro dia de jornadas parlamentares dos centristas, em Braga, perante cerca de 200 pessoas. Melo frisou ainda que que nunca viu “uma palavra de condenação” pela esquerda quando um polícia é atacado. O vice-presidente do CDS recordou que o Mamadou Ba é “um cidadão senegalês” que está em Portugal com “o acolhimento que lhe é devido”. “Só exigimos uma coisa: que respeitem as nossas leis”, afirmou.

Depois relembrou a invocação de António Costa no Parlamento. O primeiro-ministro falou da cor da sua pele no debate quinzenal da semana passada. “Era como se Assunção respondesse [a António Costa]: está a responder-me assim por eu ser mulher?”, disse. Telmo Correia, deputado eleito por Braga, defendeu sobre o mesmo assunto que a resposta do primeiro-ministro representou o “grau mais baixo” e que “bateu no fundo”. “Vindo de quem é, eu conheço há muitos anos, é um privilegiado, o primeiro-ministro não é vítima, vítima são os portugueses”, afirmou. Risco de bancarrota Noutra matéria, Melo alertou o risco do Governo do PS levar de novo o país à bancarrota e acusou PCP e BE de quererem uma nova revolução. "A nossa divida é a nossa tragédia", afirmou o candidato às europeias.