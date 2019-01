Polícia corta efetivos no futebol distrital

A PSP está a cortar no policiamento aos jogos de futebol.



A informação é avançada pelo Jornal de Notícias, esta terça-feira, numa altura em que foram notícia vários casos de violência no desporto amador.

Segundo aquele jornal, a PSP do Porto está a informar os clubes de que nos jogos de risco baixo de juniores e seniores.



Na zona de Lisboa, o JN fala de Loures como estando a seguir a mesma política.

A Associação Sindical da Polícia está preocupada com esta medida, tal como os clubes.

A PSP justifica a mudança com o cumprimento das regras e não com a falta de operacionais. E os regulamentos de facto só obrigam à presença de agentes nos juniores e nos seniores. Os escalões de juvenis e iniciados de todas as modalidades também não terão agentes da PSP.

Um jogo com quatro agentes no escalão de juvenil custa 12 euros apos clubes, sendo que os restantes 90% são pagos pelo ministério da Administração Interna.