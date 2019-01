Brasil. Empresa faz doação às famílias das vítimas da barragem de Brumadinho

A empresa mineira Vale vai doar 100 mil reais, cerca de 23 mil euros, a quem perdeu familiares na derrocada de uma barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais.



“A Vale vai fazer uma doação imediata de 100 mil reais a todas as famílias que perderam entes queridos. É uma doação, não tem nada a ver com indemnização. A indemnização são valores muito maiores que precisam ser conversados com as famílias, autoridades e Ministério Público”, disse aos jornalistas o diretor financeiro, Luciano Siani.

A empresa responsável pela barragem que ruiu também vai contratar psicólogos para acompanhar todos os afetados.

O número de mortos subiu esta segunda-feira para 65 e ainda há 279 pessoas dadas como desaparecidas.

Um total de 386 pessoas foram localizadas pelas equipas de resgate desde o dia da tragédia, indica o tenente-coronel Flávio Godinho, da Defesa Civil.

A Vale perdeu só esta segunda-feira 71 mil milhões de reais em bolsa, o equivalente a 16,4 mil milhões de euros.

Nunca uma empresa tinha caído tanto num só dia na bolsa brasileira.