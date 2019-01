Vitória de Guimarães regressa às vitórias à custa do Feirense

O Vitória de Guimarães regressou às vitórias esta segunda-feira, após vencer em casa do Feirense por 2-1, em partida a contar para a 19ª jornada da I Liga.

A equipa de Nuno Manta Santos não vence há 17 partidas, o correspondente à totalidade de uma volta do campeonato. A última vitória foi na segunda jornada, em casa do Vitória de Guimarães.

A formação vitoriana entrou a vencer aos 5 minutos com um golo de Tozé, um remate que passa pelo meio das pernas de André Moreira, guarda-redes em estreia do lado do Feirense.

Os fogaceiros chegaram ao empate aos 45 minutos através de um cabeceamento de Philipe Sampaio, depois de um livro cobrado por Fábio Sturgeon. O Vitória não tardou em reagir e voltou a chegar à liderança menos de dois minutos depois, com uma fantástica finalização de Tozé, dentro da grande área, a rematar ao ângulo superior da baliza, sem hipótese para o guarda-redes.

A partida ficou ainda marcada pela polémica em torno do videoárbitro, num lance em que a bola bate no braço de Sacko, numa disputa de bola com Valencia.

Com este resultado, o Vitória regressa ao quinto lugar, com 31 pontos em 19 jogos disputados. Já o Feirense, que vinha de quatro empates consecutivos, voltou a perder e continua em zona de despromoção, com 14 pontos em 19 jogos.