EUA acusam Huawei de fraude e roubo de tecnologia

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos avançou esta segunda-feira com uma acusação formal contra a empresa tecnológica chinesa Huawei e a sua diretora financeira, Meng Wanzhou.

Entre as acusações estão fraude bancária e eletrónica, obstrução à justiça e roubo de tecnologia à empresa norte-americana T Mobile.

Meng Wanzhou foi detida no mês passado no Canadá, a pedido da justiça norte-americana, mas acabou por ficar a aguardar o desenrolar do processo em liberdade.

A diretora financeira da Huawei é acusada pela justiça norte-americana de violar as sanções impostas pela Administração Trump ao Irão.

A acusação de fraude bancária está relacionada com a questão das sanções ao governo de Teerão.

O caso Huawei é mais uma pedra no sapato das relações entre os Estados Unidos e a China, depois da guerra comercial declarada pelo Presidente Donald Trump.