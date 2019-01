Inácio anuncia saída de Amilton: "Para mim não serve"

Augusto Inácio, treinador do Desportivo das Aves, confirmou a saída do avançado brasileiro Amilton. Em conferência de imprensa, o novo técnico do clube deixou fortes críticas ao jogador e deixa um aviso a todo o plantel:



"Quem não quer ficar, não fica. O Amilton saiu e não faz falta nenhuma. Podia até ser o melhor jogador do Mundo, mas para mim não serve. Queremos jogadores com alma, com garra e dispostos a ajudar o clube. Vim para ficar na I Liga, não foi para descer, mas não sou eu que jogo, são os meninos. Se não querem jogar, prefiro jogar com os juniores".

Amilton chegou ao Aves na temporada passada e somou um total de 59 jogos com a camisola do clube. Apesar de ainda não ser oficial a saída, o jornal "O Jogo" fala na transferência de Amilton para a Turquia ou China-

A confirmar-se, será a quarta saída do Aves neste mercado de inverno, após El Adoua, Elhouin e Nildo Petrolina.