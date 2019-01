Ivo Vieira "ficaria feliz" se visse Loum rumar ao FC Porto

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, não sabe se Loum vai trocar o emblema minhoto pelo FC Porto nesta janela de transferências, mas fica feliz com o interesse de um clube grande pelo seu jogador.

Em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 2-1 frente ao Nacional, Vieira não garante a permanência do médio no clube: "Fico muito feliz se isso vier a acontecer. Temos de ter consciência do desejo dos jogadores. Não tenho informação se vai acontecer, o que me preocupa é se vamos ter tempo para colmatar possíveis saídas. Temos de ser ambiciosos sem ser gananciosos".

"Um dos meus principais objetivos é fazer uma época consistente, promover jogadores. Desta forma, o clube também se promove", adiciona.

O técnico dos cónegos fala de um plantel curto, ainda à procura de substituír a saída de Mohamed Abarhoun: "Todos querem melhorar na vida. Numa perspetiva de saída do Abarhoune estamos a tentar solucionar. Há planteis com 24 jogadores de campo, nós apenas temos 19".

Loum, médio senegalês de 22 anos, está emprestado ao Moreirense pelo Braga, e soma três golos apontados em 20 jogos disputados pelos cónegos.