Chuva de golos na partida entre Oliveirense e Académico de Viseu

Chuva de golos. A Oliveirense venceu, esta segunda-feira, o Académico de Viseu por 5-3 no Estádio Municipal de Aveiro.

Ao intervalo a partida já levava três golos marcados, com a Oliveirense a vencer por 2-1, com golos de Agdon e do defesa Félix Mathaus.

A Oliveirense entrou forte para a segunda parte e aumentou para 4-1 a vantagem, com o segundo golo de Agdon na partida, e Enca Fati. O Académico de Viseu reduziu por Pana e Lucas Silva, mas a goleada foi consumada com o segundo golo de Fati na partida, aos 86 minutos.

Com este resultado, a Oliveirense mantém-se na zona de despromoção, mas sobe ao 16º lugar, com 19 pontos somados. O Académico de Viseu não vence há três jogos e ocupa a 13ª posição.