Famalicão vence em casa do Penafiel e continua a perseguição à liderança

O Famalicão venceu, esta segunda-feira, em casa do Penafiel por 2-1, e mantém acesa a perseguição à liderança da II Liga.

Depois do Paços de Ferreira, primeiro classificado, ter vencido em casa a Académica, o Famalicão era obrigado a vencer para manter a distância de dois pontos para o líder.

A vitória da equipa de Sérgio Vieira começou a ser construída ainda no primeiro tempo, por Feliz, que inaugurou o marcador aos 33 minutos. Walterson, aos 50 minutos, fez o segundo para o emblema famalicense.

Aos 94 minutos, Areias reduziu para a equipa da casa, que não conseguiu evitar a derrota.

A partida ficou também marcada pelas estreias no lado do Famalicão do lateral Victor Garcia e o avançado Damien Furtado, emprestados pelo Vitória de Guimarães e Rio Ave, respetivamente.

Com este resultado, o Famalicão soma 41 pontos. Já o Penafiel segue para a terceira derrota consecutiva, e mantém os mesmos 26 pontos e oitavo lugar.