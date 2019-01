Augusto Inácio vence segundo jogo consecutivo com o Aves

Augusto Inácio somou a segunda vitória consecutiva desde que assumiu o comando do Desportivo das Aves, por 2-0 no terreno do Tondela, em partida a contar para a 19ª jornada da I Liga.

O Tondela ficou reduzido a dez unidades ainda no primeiro tempo, quando Jorge Fernandes recebeu ordem de expulsão aos 39 minutos, por travar Luquinhas, que seguia isolado para a baliza.

No segundo tempo, o central Ponck abriu o marcador, aos 58 minutos, na sequência de um canto, e Mama Baldé estabeleceu o resultado final, aos 73 minutos de jogo.

Com este resultado, o Aves sai, à condição, da zona de despromoção, e sobe ao 15º lugar, com 18 pontos em 19 jogos disputados. Tondela mantém o 13º posto, com 19 pontos.