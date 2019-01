Moreirense regressa às vitórias e ao quinto lugar

O Moreirense venceu o Nacional, esta segunda-feira, por 2-1, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Chiquinho foi a grande figura da partida, ao apontar os dois golos dos cónegos, aos 15' e 56' minutos de jogo.

O Nacional reduziu, aos 72 minutos, mas o golo foi anulado com recurso ao videoárbitro. Jhonatan, guarda-redes do Moreirense, rematou a bola contra o braço de Okacha Hamzaoui, que assim desviou a bola para o fundo das redes de forma ilegal.

Já em cima do minuto 90, Okacha conseguiu mesmo reduzir, após isolar-se nas costas da defesa do Moreirense. O lance foi inicialmente invalidade por fora-de-jogo, mas o VAR voltou a intervir e validar o golo.

Camacho, que entrou em jogo aos 62 minutos, foi expulso nos descontos por acumulação de amarelos.

Com este resultado, o Moreirense regressa às vitórias, depois de duas derrotas consecutivas, e regressa também ao quinto lugar, à condição, dependendo dos resultados de Vitória de Guimarães e Belenenses.

Já o Nacional soma a quarta derrota seguida, após perder com FC Porto, Belenenses e Braga, e mantém a 14ª posição do campeonato, com 19 pontos em igual número de jogos.