Mihajlovic regressa ao ativo depois da curta passagem pelo Sporting

O Bolonha anunciou a contratação do treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, que regressa ao futebol italiano depois da curta passagem pelo Sporting.

O técnico de 49 anos foi anunciado treinador do Sporting, escolhido por Bruno de Carvalho, mas substituído por José Peseiro aquando da saída do presidente do clube de Alvalade. Mihajlovic não chegou a orientar qualquer treino em Alcochete.

Mihajlovic vai agora regressar a Itália, e sucede a Pipo Inzaghi no Bolonha, atual 18º classificado com apenas 14 pontos em 21 jogos disputados.



Ao longo da carreira, Mihajlovic orientou ainda o Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino e a seleção da Sérvia.