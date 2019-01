​Hospital de Leiria ativa plano de contingência

O Hospital de Leira ativou esta segunda-feira à tarde o plano de contingência face a elevada procura na urgência.



Em resposta à Renascença, o conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria refere que foi acionado o plano "utilizando as camas disponíveis, cancelando a atividade programada e reforçando as equipas".

A administração acrescenta que tem "registado elevadíssima procura", muito acima da capacidade instalada e que os casos não urgentes (os que têm pulseira verde e azul) representam cerca de metade dos atendimentos, situações que deveriam ser resolvidas sem recurso às urgências hospitalares.

O que é certo é que esta elevada afluência ao Hospital de Leiria está a afetar a atividade dos bombeiros, que ficam com as macas retidas no hospital, por falta de camas para todos os doentes.

Tiago Ferreira, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Leiria, diz que a situação se agravou nos últimos dias e agora foi dada ordem para levar os doentes em ambulância para Coimbra.