Ilori. O central mais rápido do que Ronaldo que equacionou ficar dois anos sem jogar

A imponência física de Tiago Ilori sempre o colocou ao lado dos melhores. Era um central alto (1,90) bem constituído (76 quilos), mas o que o notabilizou − e fez os primeiros títulos na imprensa desportiva − foi ser rápido, muito rápido. Mais até do que Cristiano Ronaldo.

Quando fez os testes físicos no início da temporada 2011/12, o central surpreendeu ao fazer os melhores tempos nas provas de velocidade. O jovem defesa ultrapassou os tempos de "velocistas" natos como Yannick, Nani e até Cristiano Ronaldo.

Nessa época, Ilori rapidamente fez com que Domingos Paciência olhasse para ele, e o treinador que não teve dúvidas em chamar o central para o estágio de pré-época na Holanda. Começava assim uma ascensão que não foi meteórica, porque nesse ano só viria a fazer dois jogos.

Os relatos do início da carreira de jogador, no jornal "Record", descreviam uma estreia promissora, mas não isenta de erros: “Tiago Abiola Delfim Almeida Ilori estreou-se na Liga a 6 de novembro de 2011 no Sporting-U. Leiria. A 14 de dezembro seguinte somou, frente à Lazio, a segunda presença como titular com a camisola verde e branca. Sentiu algumas dificuldades em coordenar-se com Onyewu e restante setor recuado, mas ficou claro que o potencial estava todo lá”.

Elogios de Itália

O jogo contra a Lázio até lhe valeu elogios da “Gazzetta dello Sport”, que destacou o potencial de Ilori: “Foi surpreendido por Sculli no segundo golo, mas bateu-se muito bem com os experientes avançados da Lázio. Um jogador a seguir no futuro."

No entanto, e apesar de todas as indicações positivas, apenas no ano seguinte com Vercauteren, primeiro, a quem impressionou, e depois Jesualdo que apostou forte no jovem Tiago.