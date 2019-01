Anthony Davis pede para sair dos New Orleans Pelicans

Anthony Davis pediu para ser trocado dos New Orleans Pelicans, de acordo com a "ESPN". O poste, que tem contrato até 2021, já comunciou que não tem intenções de renovar o vínculo, e pediu para ser trocado.

De acordo com a publicação, Davis quer juntar-se a uma equipa que lute pelo campeonato, possibilidade que não acredita ser possível no emblema de New Orleans.

Aos 25 anos, Davis é uma das principais figuras da NBA e promete ser uma das "novelas" do mercado na NBA, com os Los Angeles Lakers e Boston Celtics na "pole position" para assegurar a contratação do poste.