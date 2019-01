Daniel Ramos soma a primeira vitória ao serviço do Rio Ave

Daniel Ramos conseguiu, esta segunda-feira, a sua primeira vitória desde que assumiu o comando técnico do Rio Ave. O emblema vilacondense venceu o Marítimo, no Estádio dos Barreiros, por 1-0.

O Rio Ave chegou à vantagem no primeiro tempo, pelo brasileiro Diego Lopes, aos 52 minutos. Já muito perto do minuto 90, Schmidt fechou o resultado final através de uma grande penalidade, num lance confirmado pelo árbitro Hugo Miguel no videoárbitro.

Carlos Vinícius, homem-golo do Rio Ave, está de saída para o Mónaco e não figurou nos convocados para a partida.

Daniel Ramos consegue assim a sua primeira vitória ao fim de quatro partidas, depois da derrota frente ao Benfica, e os empates contra o Vitória de Setúbal e Feirense.

Já o Marítimo volta a perder depois de uma série de três vitórias consecutivas contra Portimonense, Boavista e Santa Clara.

Com este resultado, o Rio Ave sobe ao 9º lugar da tabela, com 24 pontos, enquanto que o Marítimo continua em 11º, com os mesmos 20 pontos somados.