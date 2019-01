Paços de Ferreira trava bom momento da Académica

O Paços de Ferreira reforçou a liderança da II Liga com uma vitória caseira por 2-0 frente à Académica, um dos candidatos à subida.

Os estudantes falham o ataque ao terceiro lugar da classificação, depois de uma série de cinco vitórias consecutivas. Já o Paços volta a pressionar o Famalicão, que é obrigado a vencer em Penafiel para manter a distância para o líder do campeonato.

Uilton fez o primeiro golo da partida, aos 32 minutos. Fatai fechou o resultado final já perto do apito final, aos 79 minutos.

Recém-promovido à espreita do pódio

O Mafra continua a cimentar a posição de equipa revelação da II Liga, com mais uma vitória, desta feita no terreno do Vitória de Guimarães B por 2-1.

O emblema recém-promovido subiu, à condição, ao quarto lugar, com 31 pontos.