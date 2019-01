Queiroz despede-se do Irão: "Dei o meu melhor, foi uma honra"

Carlos Queiroz deixou uma mensagem de despedida aos iranianos nas redes sociais O técnico português já tem acordo para assumir o cargo de selecionador colombiano, após consumada a eliminação nas meias-finais da Taça Asiática.

"Não há palavras para descrever a minha gratidão por estes jogadores, o seu esforço e compromisso com este projeto. Foi uma honra estar lado a lado com estes grandes homens, nesta jornada de oito anos, contra todas as adversidades", começou por dizer.

Queiroz acredita que os "jogadores mereciam ter jogado a final", mas dá os parabéns à seleção japonesa, que venceu a meia-final por 3-0.

"Foi uma das melhores famílias que já fiz parte no futebol e desejo o melhor a estes jogadores. Dei o meu melhor, com o apoio de todo o 'staff'. Obrigado a vocês todos", rematou Queiroz.

Ramón Jesurún, presidente da Federação Colombiana, confirmou o acordo para a contratação do treinador português Carlos Queiroz. Em declarações à LaFM, rádio colombiana, o presidente confirmou a princípio de acordo com o treinador português:

"Temos o acordo feito, mas pediu para que pudesse terminar a Taça Asiática com o Irão. Depois, vem assinar contrato connosco. Tem muita experiência, já esteve em todo o Mundo, incluíndo Real Madrid e Manchester United. Tem muito conhecimento dos futebolistas colombianos".

Carlos Queiroz sucede a José Pekerman, que liderava a seleção desde 2012. Ramón Jesurún aponta para a presença no Mundial 2022 como o principal objetivo.