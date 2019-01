João Henriques quer "contrariar o favoritismo do Braga"

João Henriques, treinador do Santa Clara, reconheceu o favoritismo do Braga para o embate da 19ª jornada da I Liga. Em conferência de imprensa, o técnico do emblema açoriano admite, no entanto, a vontade de conquistar os três pontos:

"Sabemos que vai ser difícil conquistar os três pontos. Há uma equipa que é favorita para o jogo, mas naturalmente, vamos tentar contrariar isso", começou por dizer.

Henriques conta com um reforço de peso para a deslocação ao Municipal de Braga, Osama Rashid, médio e capitão de equipa que regressou da Taça Asiática. Ainda assim, o técnico admite reforços no final do mercado de inverno:

"Neste momento estamos à procura de um elemento do meio-campo, por causa desta situação do Anderson, e já estávamos, desde a saída do Fernando, à procura de uma alternativa para o ataque. São os dois principais alvos que temos até final do mercado", rematou.

O Braga-Santa Clara está marcado para terla-feira, às 21h15, no Estádio Municipal de Braga.