Carlos Queiroz confirma saída. "É o fim da minha etapa na seleção do Irão"

O treinador português Carlos Queiroz confirmou a saída do cargo de selecionador do Irão, após a eliminação nas meias-finais da Taça Asiática frente ao Japão.

Querioz está no cargo há oito anos, e conseguiu a primeira presença do Irão numa fase final de um Mundial em 2014, presença que repetiu em 2018. Após a derrota por 3-0 frente ao Japão, Queiroz confirmou os rumores da saída no final da prova:

"Este é o fim da minha etapa no Irão. Estou muito contente das coisas que consegui como selecionador aqui. Obrigado aos jogadores pelo seu esforço durante estes anos, ficarão no meu coração para o resto da minha vida".

Carlos Queiroz tem sido associado ao cargo de selecionador da Colômbia, lugar vazio desde a saída de José Pekerman, após o Mundial na Rússia.