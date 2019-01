Abel quer reagir à eliminação da Taça da Liga com uma vitória frente ao Santa Clara

Abel Ferreira, treinador do Braga, quer reagir à eliminação na meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting, com uma vitória na receção ao Santa Clara, na partida da 19ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa, o técnico minhoto admite que será uma partida difícil, contra uma equipa que empatou frente ao Braga na primeira volta: "Espera-nos um desafio extremamente difícil, vamos encontrar uma equipa que fora de tem feito muito bons resultados, bem orientada, organizada e que gosta de ter bola".

"Temos sido consistentes na nossa forma de ser e de estar, quando é preciso reagir a qualquer adversidade. Vamos entrar personalizados, focados nas tarefas. Temos demonstrado consistência, é isso que queremos continuar a fazer neste campeonato", adicionou.

Abel mostrou o seu descontentamento com a arbitragem na meia-final da Taça da Liga na conferência de imprensa após o jogo, e acredita que a mensagem enviada foi a correta: "Sei como funciona o futebol. A minha mensagem foi clara, o conteúdo está lá todo e não vou mexer no que foi dito. Quando falo, falo sem clubismos, falo a verdade. Preferiram olhar para a forma e não para o conteúdo do que disse".

Após meias-finais polémicas, tanto no Braga-Sporting, como no Benfica-FC Porto, Abel deixa elogio à equipa de arbitragem da final: "Tudo na vida serve para aprender. Houve uma final que tem de ser elogiada, com três grandes equipas".

O Braga-Santa Clara está marcado para terça-feira, às 21h15, no Estádio Municipal de Braga.