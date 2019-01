Irão de Carlos Queiroz eliminado nas "meias" da Taça Asiática

A seleção do Irão, liderada por Carlos Queiroz, foi eliminada nas meias-finais da Taça Asiática, após perder por 3-0 frente ao Japão.

A partida foi decidida na segunda parte, depois de um empate a zero no primeiro tempo. Osaki, com um "bis", e Haraguchi apontaram os golos da seleção nipónica.

Carlos Queiroz, na seleção iraniana há oito anos, tem sido associado ao cargo na Colômbia. Desde que assumiu o cargo, o Irão qualificou-se pela primeira vez na sua história para a fase final de um Mundial, em 2014, presença repetida em 2018.

O Japão espera pelo vencedor do Catar-Emirados Árabes Unidos para conhecer o adversário da final.