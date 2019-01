FC Porto prepara Belenenses com apenas duas baixas

O FC Porto voltou a treinar esta segunda-feira, em preparação para a receção ao Belenenses, jogo disputado na quarta-feira às 21h15.

Sérgio Conceição já pode contar com Otávio e Maxi Pereira, completamente recuperados das respetivas lesões, e que se juntaram ao resto do grupo de trabalho, sem limitações, no domingo.

No boletim clínico portista constam os nomes dos avançados Aboubakar (ginásio e treino condicionado) e Marius (treino condicionado).

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 11h00, no Olival. Às 12h30, Sérgio Conceição fará a antevisão de partida em conferência de imprensa.

A partida entre FC Porto e Belenenses, a contar para a 19ª jornada da I Liga, tem apito inicial marcado para as 21h15 de quarta-feira, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.