Saída iminente. Vinícius fora dos convocados para o Marítimo

O avançado brasileiro Carlos Vinícius está muito perto de trocar o Rio Ave pelo Mónaco e, nesse sentido, já não foi convocado para a partida frente ao Marítimo, a contar para a 19ª jornada da I Liga.

O ponta-de-lança, que esteve a primeira metade da temporada cedido aos vilacondenses pelo Nápoles, vai seguir para o principado, também por empréstimo até ao final da época.

Vinícius apontou 14 golos em 20 jogos disputados com a camisola do Rio Ave e era cobiçado pelos clubes grandes do futebol nacional, com o FC Porto a ser noticiado como o principal interessado.



O brasileiro chegou a Portugal na temporada passada, ao Real Massamá, e apontou 20 golos ao serviço do último classificado da II Liga.

O Marítimo-Rio Ave arranca esta segunda-feira, às 17h00, no Estádio dos Barreiros.