Atlético de Madrid confirma contratação de Morata

O Atlético de Madrid anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Álvaro Morata, por empréstimo do Chelsea.

No site oficial, o clube espanhol comunicou que recebe o avançado por época e meia, isto é, para o resto da presente temporada e para a totalidade da próxima. Morata completou os exames médicos com sucesso e já assinou pelo rival citadino do clube que o formou.

Morata, avançado espanhol de 26 anos, é produto das escolas do Real Madrid e foi, durante anos, a coqueluche da formação "merengue". Foi vendido, em 2014/15, à Juventus, por 30 milhões de euros, e recomprado, duas épocas depois, por 66. De volta a "casa", registou os melhores números da carreira - 20 golos em 43 jogos -, mas saiu na época seguinte para o Chelsea, em busca de maior protagonismo. Morata passou época e meia em Londres, tendo feito um total de 24 golos em 72 jogos.

Pela seleção, os números do avançado são melhores. O internacional espanhol marcou 13 golos em 27 internacionalizações.