Jerónimo pede apoio do PS nas alterações ao pacote laboral

Jerónimo de Sousa não desiste em fazer aprovar as propostas do PCP sobre pacote laboral. À saída de um encontro com o partido ecologista Os Verdes, o líder do PCP garantiu que esta é uma das prioridades deste ano eleitoral

“É necessária uma valorização dos salários, seja no público seja no privado. A referência dos 650 euros é uma referencia. Podemos ter que alterar este valor”, afirmou Jerónimo de Sousa, admitindo alterar a posição comunista sobre a proposta apresentada de aumento do salário mínimo nacional.

O líder comunista espera, em contrapartida, abertura dos outros partidos para o que considera ser o melhoramento das leis laborais. “PS, PSD e CDS continuam a querer agravar a legislação laboral. O que eu espero é que que tenham uma resposta positiva, que reconheçam o direito ao trabalho, o trabalho com direitos, que combatam a precariedade e as discriminações.”

Os comunistas apelam ao PS para que aceite o que é proposto e não se alie aos partidos do centro-direita. “ Há tanto para fazer nessa matéria, vamos a ver a reação do PS – que até agora tem sido negativa – em relação a sentimentos fundos dos trabalhadores portugueses nesta matéria.”