Bruno Gaspar e Montero reintegrados no regresso do Sporting aos treinos

O Sporting arrancou, esta segunda-feira, a preparação para o Vitória de Setúbal, referente à 19.ª jornada do campeonato, com duas reintegrações.

Bruno Gaspar e Fredy Montero voltaram aos treinos, sem limitações, reduzindo o lote de lesionados para três. Petrovic e André Pinto recuperam das respetivas fraturas dos ossos próprios do nariz, enquanto Battaglia deu continuidade ao plano de recuperação após cirurgia.

Neste regresso aos treinos, os jogadores que foram utilizados na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, fizeram trabalho de recuperação no ginásio, à exceção de Diaby, que entrou já perto dos 90 minutos.

Os leões preparam o regresso do campeonato, marcado para quarta-feira, às 19h00, no Estádio do Bonfim. O Vitória de Setúbal-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.