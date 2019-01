Número de mortos em Minas Gerais sobe para 63

O número de mortos devido ao rebentamento de uma barragem no Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, continua a subir. Dados apurados pela Renascença apontam agora para 63 vítimas mortais, embora seja expetável que este valor esteja ainda aquém do número de pessoas que de facto perderam a vida naquele desastre.

Para além dos mortos já confirmados, há ainda informação de 292 desaparecidos.

Ao longo dos últimos dias, desde que rebentou a barragem, foram já localizadas 382 das pessoas que tinham sido dadas como desaparecidas inicialmente, destas, 192 tiveram de ser resgatadas.

A barragem do Brumadinho era gerida pela empresa Vale, que já viu as suas contas congeladas pelo Estado brasileiros, para fazer face aos custos da operação de resgate.

As águas que se soltaram quando a barragem ruiu deixaram um rasto de destruição, desalojando pelo menos 135 pessoas.

As equipas de resgate continuam no terreno para proceder às operações de busca e resgate, apoiadas agora por forças do exército israelita, mas as possibilidades de encontrar mais sobreviventes diminui com cada dia que passa.