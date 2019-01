Santana foi ao bairro da Jamaica pedir urgência nos realojamentos

Veja também:



O líder do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, pediu esta segunda-feira "maior urgência" no realojamento das famílias que vivem no bairro da Jamaica, no Seixal, onde se registaram incidentes violentos com a polícia em 20 de janeiro. O antigo primeiro-ministro visitou Vale de Chícharos, no distrito de Setúbal, pedindo maior celeridade perante um problema que já se arrasta há vários anos.

O realojamento começou em dezembro e deverá estar terminado em 2022. "Acho muito tempo, mas importante é já ter arrancado", considerou Santana Lopes em declarações aos jornalistas, no final da visita. Por isso, solicitou "maior urgência às autoridades centrais", considerando que "isto não pode acontecer no Portugal do século XXI, nem do século XX; não há direito".

Santana – que confessou só ter tomado conhecimento da existência deste bairro quando se registaram os tumultos de 20 de janeiro – espanta-se com o facto de Portugal ter recebido, nos últimos 30 anos, cerca de 120 mil milhões de euros de fundos europeus sem ter canalizado nem um euro para resolver este problema.

“São cerca de oito mandatos numa autarquia e também ao nível nacional. Um país decente não pode deixar estas coisas acontecerem e continuarem. Isso choca! E tem de nos chocar a todos, somos todos responsáveis por isto!", indignou-se o antigo social-democrata e atual líder do novo partido Aliança.

Sem querer entrar na discussão sobre se a polícia revelou, ou não, uma atitude racista quando interveio no bairro da Jamaica, Santana Lopes preferiu realçar a importância do papel das forças de segurança e deixar críticas ao assessor do Bloco de Esquerda e dirigente do Movimento SOS Racismo, que "disse umas coisas excessivas sobre as forças de segurança e depois, quando se viu em perigo, foi pedir a proteção das mesmas forças de segurança.”