Cândido Costa defende equipa técnica do FC Porto. "Ninguém tem imagem imaculada"

Cândido Costa entende as mostras de possível mau perder da equipa técnica do FC Porto, após a final da Taça da Liga, perdida para o Sporting.

Os dragões têm sido acusados de falta de "fair-play". O antigo jogador lembra que o futebol é "potenciador de paixões" e que não há ninguém que possa "atirar a primeira pedra" sem que o seu telhado se parta.

"O futebol é um potenciador de paixões e onde há paixão o raciocínio fica para segundo lugar. Perder e ganhar muda tudo. Eu compreendo quem, nas emoções menos positivas, reaja de forma às vezes emocional e que essas palavras que são ditas por protagonistas ganham uma relevância muito grande, mas não deixamos de ser humanos", salienta o antigo defesa portista, em entrevista a Bola Branca.

Cândido salienta que "os agentes desportivos têm grandes ambições" e querem ganhar todas as provas: "Muitas vezes, quando as coisas não acontecem como esperamos, encontramos forma de responder a uma coisa menos positiva com outra coisa menos positiva de outro rival. Não há ninguém no futebol que tenha uma imagem imaculada."

Apesar da derrota, Cândido Costa acredita que o FC Porto "sai intacto" da "final four" da Taça da Liga. "O Porto, no que diz respeito ao seu futebol, à sua determinação para as provas maiores, sai com uma confiança e um orgulho maiores. Naturalmente que quem vence, vence, e o Sporting sai também com confiança, porque venceu. Mas creio que não está beliscada a qualidade do Porto e a sua força", defende.

Cândido exalta Belenenses surpreendente



O próximo desafio dos dragões é a receção ao Belenenses, relativa à 19.ª jornada do campeonato. Cândido Costa enaltece o excelente trabalho de Silas no comando técnico dos azuis, que estão em quinto.

"Trabalho esplêndido que o Silas tem vindo a fazer, em crescendo, contra tudo aquilo que era expectável, porque o Belenenses vive tempos conturbados, problemas diretivos. O futebol conseguiu colocar-se um bocadinho à parte. E é um bom trabalho do Silas, José Pedro, e restante gente da casa", refere o antigo jogador de FC Porto e Belenenses.



Os dragões voltam a jogar para o campeonato na quarta-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Belenenses tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.