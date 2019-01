Quaresma "é um predestinado", mas pode não encaixar no FC Porto de Sérgio Conceição

Cândido Costa não tem dúvida de que Ricardo Quaresma "é um predestinado", mas também não tem a certeza de que o internacional português consiga encaixar no FC Porto de Sérgio Conceição.

A imprensa turca avança que Quaresma está prestes a rescindir com o Besiktas e que pode voltar ao FC Porto. Em declarações a Bola Branca, Cândido Costa reconhece que "é difícil" perceber se o extremo de 35 anos poderá ser uma contratação positiva para os campeões nacionais.

"Não sei, muito francamente. O Ricardo Quaresma é um predestinado, mas o FC Porto tem uma dinâmica muito específica. É uma equipa que empresta muita energia às suas partidas, é preciso ter muita vivacidade para ser titular. É uma equipa galvanizadora, muito sanguinárea, à imagem do seu técnico. Não sei até que ponto é que o Sérgio [Conceição] olhará para a eventual contratação do Quaresma como uma coisa positiva. Agora, o seu talento, o seu percurso e as mais-valias que pode trazer ao FC Porto são intocáveis", assume o antigo jogador portista.

Quaresma é um jogador que "já fez um pouco de tudo". Por um lado, tem uma personalidade vincada, o que pode levar a problemas disciplinares em campo. Por outro, "já empolgou todos por força do seu talento".

"Goste-se do Quaresma ou não, já nos obrigou a levantar da cadeira enquanto amantes da modalidade", assinala Cândido Costa.