Jonas e Fejsa não defrontam o Boavista

Bruno Lage confirmou, esta segunda-feira, as ausências de Fejsa e Jonas, devido a lesão, na receção do Benfica ao Boavista, a contar para a 19.ª jornada do campeonato.

"A convocatória vai sair a seguir, mas o Fejsa e o Jonas estão fora", declarou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Como é trabalhar sobre resultado inédito



Após a derrota com o FC Porto, para as meias-finais da Taça da Liga, Lage anunciou um Benfica "muito determinado" e pediu "vontade, determinação, organização e atitude tremenda" aos seus jogadores.

A derrota, resultado inédito com Bruno Lage, não afeta o trabalho, que "nunca é em função do resultado", embora o técnico tenha amitido que "não é igual". "Queremos vencer sempre", frisou o treinador.

Do outro lado, está um Boavista "muito competente", com "organização defensiva forte, médios de qualidade e avançados rápidos". Lage salientou que o facto de o Boavista ter um novo treinador, que é Lito Vidigal, "mexe sempre com os jogadores".

Recomendação para os menos utilizados