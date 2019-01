Bruno Lage rejeita comparações com Rui Vitória

Bruno Lage não quer comparar-se com Rui Vitória. O treinador do Benfica recusou comparar os seus métodos com os do seu antecessor, em resposta aos elogios que lhe foram feitos por Gabriel.

Em conversa com os jornalistas, no domingo, o médio brasileiro referiu que a maior diferença entre Lage e Vitória é "a intensidade dos treinos". Confrontado com a resposta, Bruno Lage "fintou" o elogio.

"Cada treinador tem a sua forma de trabalhar. Esta é a nossa. Não posso entrar em comparações nem o quero fazer. Ficamos agradados de os jogadores terem atitude e resposta positivas", afirmou o técnico.

Lage fazia a antevisão do jogo da 19.ª jornada do campeonato, marcado para terça-feira, às 19h00, na Luz. O Benfica-Boavista tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.