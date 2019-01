"Os Verdes" insistem: Dia de Carnaval deve ser feriado obrigatório

O Partido Ecologista "Os Verdes" insiste na proposta de tornar o Dia de Carnaval feriado obrigatório. O projeto-lei para feriado nacional obrigatório na terça-feira de Carnaval deu entrada na Assembleia da República na passada sexta-feira.

"Os Verdes" alegam o valor da tradição carnavalesca no país e consideram que não é razoável ficar sempre à espera de que o Governo decida se vai dar ou não tolerância de ponto.



A proposta considera que, em todo o país, o Carnaval “vive-se como uma festa anual, e em variadíssimas localidades assume mesmo muita importância, como é o caso do Carnaval de Alcobaça, Canas de Senhorim, Loulé, Madeira, Mealhada, Ovar, Sesimbra ou Torres Vedras, entre outros, alguns com tradições importadas de outros países, mas naturalmente assimiladas pelos portugueses e completamente enquadradas no caráter de liberdade e animação popular”.

Para além da tradição, a proposta salienta os despachos anteriores dos vários Governos que consideraram a terça-feira de Carnaval como feriado, assinalando “dever ser permitida a participação das pessoas nesses eventos que têm uma assinalável expressão económica, social e cultural nalgumas regiões do país”.

É salientado que a Guarda Nacional República prepara com antecedência e coloca no terreno a “Operação Carnaval” e que o calendário escolar está organizado no pressuposto do feriado.