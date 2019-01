Cristas apoia recandidatura de Marcelo. "Quem apoiou à primeira, também apoiará à segunda"

O CDS vai apoiar uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa a Belém. O cenário foi confirmado, esta segunda-feira, pela própria líder do partido. “Nós cá estaremos”, afirmou Assunção Cristas.

Comentando a intenção manifestada pelo Presidente da República, enquanto participava na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Panamá, Assunção Cristas lembrou que "o CDS foi apoiante [de Marcelo] desde a primeira hora" pelo que considera natural que "quem apoiou a primeira também apoiará a segunda" candidatura à presidência, caso tal se confirme.

Noutro plano, a líder do CDS exprime satisfação pelo facto de Lisboa ser a anfitriã da próxima Jornada Mundial da Juventude em 2022. Assunção Cristas diz ser "uma excelente notícia para o nosso país", mas também no plano pessoal.

"Enquanto católica", a líder centrista diz-se "particularmente feliz", assim como "os jovens lá de casa que, daqui a três anos, estão menos adolescentes e mais jovens".

Cristas falou durante a visita a uma empresa da indústria têxtil, em Guimarães, no âmbito das jornadas parlamentares do CDS-PP, que se realizam no norte do país. Ainda esta segunda-feira, os deputados centristas vão visitar o hospital de Braga.

À tarde, o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, abre as jornadas, que decorrem num hotel da cidade, seguindo-se um o artigo 13.º da Diretiva Europeia dos Direitos de Autor.