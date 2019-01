Vítor Pereira perde goleador para Barcelona

O Espanhol de Barcelona anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Wu Lei ao Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira.

Foi no site oficial que os catalães comunicaram a aquisição do avançado chinês, de 27 anos, sem revelar a duração do contrato. O melhor marcador da Superliga chinesa, que ajudou Vítor Pereira a fazer história com a conquista do título, marcou 27 golos e fez oito assistências em 30 jogos do campeonato. Agora, tentará replicar os números em Espanha.

No entanto, Wu Lei pode estar lesionado e poderá, até, precisar de ser submetido a cirurgia. Segundo a imprensa chinesa, o goleador tem uma deslocação da articulação acromioclavicular esquerda com rotura de ligamento, contraída no primeiro jogo da Taça Asiática. Terá completado o torneio com ajuda de analgésicos, laser, ultrasons e fisioterapia.