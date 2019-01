Mulher violentamente agredida encontrada morta em Santarém

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as suspeitas do homicídio de uma mulher de 48 anos encontrada morta em casa, em Santarém, com sinais ter sido violentamente agredida.

A mulher, de nacionalidade brasileira, foi encontrada próximo das 0h00 desta segunda-feira, “já cadáver, mas com indícios de a morte não se ter registado há muitas horas”, disse à agência Lusa fonte da PSP de Santarém.

De acordo com a PSP, a vítima “evidenciava sinais de ter sido fortemente agredida”, havendo “fortes suspeitas de se tratar de um homicídio que está a ser investigado pela Polícia Judiciária”.

O alerta foi dado à PSP “por uma amiga da vítima que não a conseguia contactar”, não tendo sido reportados pelos vizinhos “quaisquer queixas de barulhos ou discussões”.

A mulher vivia em Santarém com um filho que não se encontrava na residência aquando da descoberta do corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde irá ser autopsiado.

A Investigação foi entregue à PJ que esta manhã recolheu indícios no local.