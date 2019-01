"Tiago Ilori pode tornar-se o melhor central do Sporting"

José Dominguez, que trabalhou com Tiago Ilori na equipa B do Sporting, em 2012/13, acredita que o próximo reforço de inverno dos leões pode vir a tornar-se o melhor central do plantel e conquistar a titularidade.

Na análise técnica feita para Bola Branca, Dominguez lembra que Ilori foi o jogador "mais rápido de sempre da Academia" nos testes de velocidade, característica que o torna semelhante a Varane, do Real Madrid. Dominguez destaca a "muita qualidade" do central, que tem "uma capacidade técnica muito forte, de passe curto e longo", não esquecendo que "é muito forte no jogo aéreo e nas bolas paradas".