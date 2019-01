Ténis

Naomi Osaka é a primeira asiática a sentar-se no trono do ténis mundial

28 jan, 2019 - 11:45 • Redação

Osaka venceu o Open da Austrália - segunda vitória seguida em Majors, depois da conquista do US Open, em setembro -, o que lhe permitiu tornar-se a nova número um do "ranking" WTA.