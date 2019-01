Marinha continua a averiguar ocorrência de praxes violentas na Escola Naval

A Escola Naval tem em curso um processo das averiguações, depois das denúncias de praxes violentas naquela instituição.

"As averiguações continuam, mas não há aqui nenhuma indicação que haja praxe ou qualquer comportamento anormal na Escola Naval", garante o porta-voz da Marinha, José Pereira da Fonseca, em entrevista à Renascença.

Contudo, segundo do Diário de Notícias, dois comandantes foram exonerados do Corpo de Alunos e 4.ª companhia no início do mês, na sequência de denúncias anónimas, mas José Pereira da Fonseca diz que até agora não foram registados quaisquer comportamentos que indiciem a prática de praxes violentas ou o incumprimento dos regulamentos da escola.

Além disso, salienta, "desde outubro, que é quando os cadetes entram na Escola Naval, até à atual data nenhum cadete desistiu".

Em dezembro, o Diário de Notícias divulgou a existência de queixas relativas a praxes que envolviam colocar sacos na cabeça de alunos ou deixá-los horas dentro de tanques com água.