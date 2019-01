Neymar deve falhar oitavos-de-final da Liga dos Campeões

Neymar está a contas com uma fratura no pé direito, segundo avança o portal brasileiro "UOL", esta segunda-feira. O craque do Paris Saint-Gerimain lesionou-se frente ao Estrasburgo, na passada quarta-feira.

De acordo com a imprensa brasileira, Neymar sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito, problema semelhante ao que o afastou da competição durante três meses, na época passada, e tem paragem prevista de, pelo menos, 45 dias. Significa isto que o avançado brasileiro deverá falhar os amigáveis da seleção, em março, e os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. A hipótese de cirurgia não está posta de parte.

O PSG defronta o Manchester United, para os oitavos-de-final da Champions, a 12 de fevereiro e 6 de março. De qualquer forma, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, tem viagem marcada para Paris para avaliar o craque e opinar sobre o melhor plano de recuperação.