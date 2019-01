Mavericks perdem, mas Luka Doncic faz história

Luka Doncic fez história, na derrota dos Dallas Mavericks na receção aos Toronto Raptors, na madrugada desta segunda-feira.

O "rookie" esloveno remou contra a maré com o segundo triplo-duplo na NBA, ao amealhar 35 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências. Números que permitiram a Doncic tornar-se o primeiro "teenager" (menos de 20 anos) da história da NBA a conseguir um triplo-duplo com 30 pontos ou mais - deixando para trás LeBron James, que o fizera já com 20 anos - e no primeiro "teenager" ou mais a fazer mais que um triplo-duplo.

Doncic tornou-se, ainda, o sétimo "rookie" da história da NBA a fazer um triplo-duplo de 35 pontos. Os outros seis são "Hall of Famers", como Michael Jordan, e Stephen Curry, um dos melhores da atualidade.

O ex-Real Madrid não jogou sozinho e houve outros cinco jogadores dos Mavs a pontuar em duplos dígitos: Harrison Barnes (14), Dennis Smith Jr. (13), Finney-Smith (13), Wesley Matthews (12) e DeAndre Jordan (11).

Porém, foram os Raptors que venceram o jogo, apoiados num duplo-duplo de Kawhi Leonard, de 33 pontos e 10 ressaltos. Serge Ibaka imitou: 11 pontos e 11 ressaltos. Nota, ainda, para os 19 pontos de Kyle Lowry.

Todos os resultados



