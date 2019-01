Detidos quatro estrangeiros na base naval do Alfeite

Quatro cidadãos estrangeiros - três alemães e uma austríaca - foram detidos na Base Naval do Alfeite, na noite de domingo, depois de terem conseguido entrar na área militar.

A zona por onde os intrusos entraram, a partir do Seixal, costuma ser frequentada por civis, nomeadamente mariscadores, e a maré baixa do final da tarde deste domingo poderá ter criado as condições para que os estrangeiros conseguissem passar pelo local onde termina a rede limítrofe da base, admitiu uma das fontes ao jornal "Diário de Notícias".



O comandante Pereira da Fonseca, porta-voz e relações públicas da Marinha, adiantou àquele semanário que vai ser apresentada queixa contra aqueles quatro intrusos, que foram libertados de terem sido entregues à Polícia Marítima, que tomou conta da ocorrência e os identificou.